Парламентская фракция партии «Слуга народа» решила поддержать желание премьер-министра Алексея Гончарука уйти в отставку.
Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке, — рассказал депутат этой партии Александр Дубинский.
По его словам, «Слуга народа» проголосует за уход Гончарука в среду на внеочередном заседании Рады,
Ранее репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Сергей Тигипко может сменить Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.
Как писал NEWS.ru, отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.
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