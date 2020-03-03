https://static.news.ru/photo/71152a12-5d85-11ea-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Парламентская фракция партии «Слуга народа» решила поддержать желание премьер-министра Алексея Гончарука уйти в отставку.

Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке, — рассказал депутат этой партии Александр Дубинский.

По его словам, «Слуга народа» проголосует за уход Гончарука в среду на внеочередном заседании Рады, передаёт ТАСС.

Ранее репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Сергей Тигипко может сменить Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Как писал NEWS.ru, отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.