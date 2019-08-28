https://static.news.ru/photo/262b845a-c9ac-11e9-9336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 поправок в конституцию страны. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.

В настоящий момент «Слуга народа» определяет, в какой последовательности инициативы по изменению конституции страны будут внесены в парламент, передаёт УНН .

Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада, — пояснил Стефанчук.

Он не исключил, что многие из законопроектов «Слуги народа» не найдут поддержки в украинском парламенте.

Это вещи, которые дают возможность выгнать тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление, — резюмировал политик.

Чтобы в Конституцию Украины можно было внести изменения, соответствующие законопроекты должны поддержать 300 депутатов Верховной рады. У «Слуги народа» в новом созыве парламента будет 254 мандата.

Как писал News.ru, партия «Слуга народа» собирается реформировать Генеральную прокуратуру Украины и превратить её в офис генпрокурора. Это приведёт к чистке всех кадров надзорного ведомства.