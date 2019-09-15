Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press

Должность главы Киевской городской администрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона «О столице», заявил замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, сейчас этот пост есть в конституции страны, однако в запланированных изменениях по децентрализации не предусмотрены главы областных государственных администраций.

Он уточнил, что вместо председателя КГГА будет префект.

Киев хоть и регулируется отдельным законом про столицу, но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно, «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность, — отметил Корниенко.

Политик добавил, что соответствующий закон подготовят депутаты «Слуги народа», передаёт «Левый берег».

Как писал News.ru, ранее депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что внеочередные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году.

4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в офис президента страны было передано представление кабмина об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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