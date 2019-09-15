https://static.news.ru/photo/86d8325e-d7ac-11e9-a73e-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press

Должность главы Киевской городской администрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона «О столице», заявил замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, сейчас этот пост есть в конституции страны, однако в запланированных изменениях по децентрализации не предусмотрены главы областных государственных администраций.

Он уточнил, что вместо председателя КГГА будет префект.

Киев хоть и регулируется отдельным законом про столицу, но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно, «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность, — отметил Корниенко.

Политик добавил, что соответствующий закон подготовят депутаты «Слуги народа», передаёт « Левый берег ».

Как писал News.ru, ранее депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что внеочередные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году.

4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в офис президента страны было передано представление кабмина об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.