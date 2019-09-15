Должность главы Киевской городской администрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона «О столице», заявил замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
По его словам, сейчас этот пост есть в конституции страны, однако в запланированных изменениях по децентрализации не предусмотрены главы областных государственных администраций.
Он уточнил, что вместо председателя КГГА будет префект.
Киев хоть и регулируется отдельным законом про столицу, но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно, «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность, — отметил Корниенко.
Политик добавил, что соответствующий закон подготовят депутаты «Слуги народа», передаёт «
Как писал News.ru, ранее депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что внеочередные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году.
4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в офис президента страны было передано представление кабмина об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.