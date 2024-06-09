Партия Шольца потеряла лидерство на выборах в Германии ARD: на выборах в ФРГ СДПГ вышла на третье место по результатам экзитполов

Фото: Janine Schmitz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Партия канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ - лишь третья на выборах в Европарламент в ФРГ (14%), передает телеканал ARD. Первые опросы при выходе с участков показали, что ее обошла «Альтернатива для Германии» (16,5%), а лидирует оппозиционный блок ХДС/ХСС (29,5%).

Также входящие в «коалицию светофоров» «зеленые» похоже, показали жалкие результаты, набрав всего 12-12,5% голосов по сравнению с 20,5% в 2019 году, когда они имели второй по величине результат. Основанная в январе 2024 года и впервые участвующая в выборах в Европарламент партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"»(BSW), лидер которой выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву, набирает 5,5% голосов.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне заявила о «чертах аутиста» у Шольца. По словам депутата, политик не способен объяснить гражданам свои действия. Штрак-Циммерман добавила, что речь идет также о социальных контактах Шольца в политической среде.

Парламентарий отметила, что до канцлера «невозможно достучаться». Однако при этом, по ее словам, Шольц, как и его предшественница Ангела Меркель, строит свою политику, подстраиваясь под интересы общества.