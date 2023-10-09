Партия Шольца набила немцам оскомину Spiegel: партия Шольца СДПГ побила антирекорд на выборах в Гессене, набрав 15,1%

Фото: Fabian Sommer/dpa//Global Look Press

Олаф Шольц

Партия социал-демократов (СДПГ), членом которой является канцлер Германии Олаф Шольц, показывает худший в истории результат на выборах в региональные парламенты — ландтаги, сообщает Spiegel. Ей отдали голоса лишь 15,1% избирателей — большинство отдало предпочтение консерваторам.

Между тем Христианско-демократический союз Германии (ХДС) во главе с премьер-министром Борисом Рейном одержал оглушительную победу в Гессене с 34,6%. «Зеленые» же не смогли сохранить предыдущий результат и набрали 14,8%, потеряв пять процентных пунктов.

Премьер-министр ХДС Борис Рейн является абсолютным победителем государственных выборов в Гессене. СДПГ и «Зеленые» настолько ослаблены, что он легко может выбрать себе партнера по коалиции, — говорится в материале.

По предварительным результатам, новый парламент земли Гессен будет состоять из 133 членов. Это обусловлено компенсационными и дополнительными мандатами. Сейчас избрано 137 депутатов. ХДС получает 52 места (+12), «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 28 (+9). У СДПГ 23 места (-6), у «зеленых» — 22 представителя (-7). Свободная демократическая партия (СвДП) — 8 мест (-3).

Ранее телеканал N-TV сообщил, что Шольцу и его Социал-демократической партии (СДПГ) грозит историческое фиаско на выборах в двух важных регионах Германии. Опросы предсказывали «двойное фиаско» и «настоящий разгром» для СДПГ, а в партии канцлера, «скорее всего, будет пожар».