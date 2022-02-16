Партия Порошенко призвала ввести санкции против депутатов Госдумы

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала ввести персональные санкции в отношении депутатов Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующим требованием парламентарии обратились к главе государства Владимиру Зеленскому, сообщила председатель фракции Ирина Геращенко, передаёт ТАСС.

Сегодня мы обращаемся к Зеленскому немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и ввести персональные санкции против каждого депутата Госдумы, который поддержал то обращение относительно так называемого признания ЛДНР, и обратиться к нашим международным партнёрам относительно санкций, — сказала она, выступая в Верховной раде.

Геращенко также потребовала от главы Верховной рады Руслана Стефанчука обратиться ко всем парламентским ассамблеям о невозможности присутствия там российских делегаций. По её словам, голосование депутатов Госдумы следует расценивать как выход Москвы из Минских соглашений в одностороннем порядке.

Ранее с аналогичным предложением ввести санкции выступил и сам спикер Верховной рады. Стефанчук заявил, что решение Госдумы о необходимости признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик является продолжением «акта агрессии» в отношении Украины.

Как сообщалось, депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.