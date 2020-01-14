https://static.news.ru/photo/4aeae974-36f9-11ea-b0be-fa163e074e61_660.jpg Артур Герасимов Фото: president.gov.ua

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в трусости, некомпетентности и безответственности из-за отсутствия реакции после катастрофы самолёта Boeing в Иране.

Разлетелись по курортам и не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации, — цитирует парламентария издание LB.ua.

Герасимов подчеркнул, что Зеленский с самого начала знал о причинах крушения украинского лайнера, однако отказывался говорить о них, пока его не вынудили руководители США, Канады и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.