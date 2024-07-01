Партия Ле Пен обошла коалицию Макрона на первом этапе выборов во Франции Партия Ле Пен набрала треть голосов на первом этапе выборов во Франции

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Марин Ле Пен

Правая партия «Национальное объединение» Марн Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции получила 33,4% голосов, сообщила газета Le Parisien. Вторым стал левый «Новый народный фронт» с результатом в 27,98% голосов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона набрала 20,76% голосов и заняла третье место. Явка составила 66,71%.

Ранее Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Макрон признался, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу».

Социалист Валери Айер набрала всего 15,2%, это 14 мест в Европарламенте. При этом молодой председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен Жордан Бардель получил 32,4% и 31 место в ЕП.

Политолог Андрей Быстрицкий назвал роспуск Национального собрания обычной политической уловкой на фоне падения лояльности со стороны граждан, а также поражения партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Произошедшее является лишь технической процедурой, однако она показывает непопулярность политической стратегии Макрона, считает эксперт.