Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. Первые данные экзитпола говорят, что политика поддержали 37% граждан, пришедших на пункты для голосования.
Следом идёт (23%) Социал-демократическая партия. На третьем месте — Австрийская партия свободы с 17%, передаёт телеканал
В Австрии 29 сентября стартовали выборы в Национальный совет. В состав нижней палаты парламента входят 183 депутата, которые идут по партийным спискам. Тому, кто хочет занять место в парламенте, нужно преодолеть порог в 46%. Всего голосовать в Австрии могут 6 396 796 человек при почти 9-миллионном населении, писал News.ru.