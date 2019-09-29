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Власти Великобритании приняли решение в отношении Шамимы Бегум, которая сбежала в Сирию и стала женой боевика ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Лондон не позволит 19-летней уроженке Альбиона вернуться в страну.

Бегум отправилась в Сирию для того, чтобы примкнуть к террористам, в 15 лет. На Ближнем Востоке она вышла замуж за боевика из Нидерландов. Сейчас девушка находится в лагере для беженцев...