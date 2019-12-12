https://static.news.ru/photo/e1269c60-1d33-11ea-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com

Партия консерваторов во главе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, по данным экзитполов, лидирует на досрочных парламентских выборах.

По предварительным данным, тори получают 368 из 650 мандатов. Курс фунта ответил на новости скачком роста: он прибавил 1,9% по отношению к американскому доллару, достигнув самого высокого с лета 2018 года уровня, пишет Financial Times.

Сейчас 1 фунт стоит $1,34, по отношению к европейской валюте фунт вырос более, чем на 1,5% до €1,202. Победа правящей партии означает конец неопределённости вокруг Brexit.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сам Джонсон объявился на избирательном участке утром 12 декабря в компании своей собаки по имени Дилин, присоединившись к британскому флешмобу #СобакиНаИзбирательныхУчастках. В последнее время британцы всё чаще берут своих любимцев с собой голосовать, фотографируют их и выкладывают фото в соцсети. В акции спешат поучаствовать даже те, у кого нет собак. Так, кандидат от либеральных демократов Эд Дэйви выложил в Twitter фотографию своей морской свинки по имени Морковка.