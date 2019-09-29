https://static.news.ru/photo/38e7a122-e2f3-11e9-b280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Кошевой/facebook

Украинские депутаты на условиях анонимности сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на пост мэра Киева от партии власти «Слуга народа» является комик Олег Кошевой.

Он работал в юмористической студии «Квартал 95», где пародировал действующего главу столицы Виталия Кличко, передаёт « Страна.ua ».

Кроме того, от фракции могут быть выдвинуты руководитель Офиса президента страны Андрей Богдан или медиаменеджер Александр Ткаченко.

Как ранее писал News.ru, Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.