https://static.news.ru/photo/b85a0272-dec7-11e9-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 韩岩/Xinhua/Global Look Press

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что приостановка работы парламента Великобритании была попыткой помешать депутатам осуществлять контроль над действиями правительства в критическое для страны время. Он подчеркнул, что парламентарии возобновят работу 25 сентября.

Беркоу отметил, что во время заседания депутаты рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения. При этом премьер-министр Борис Джонсон не будет присутствовать в парламенте, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, решение Джонсона о приостановке работы парламента страны было незаконным. Об этом заявили в Верховном суде.