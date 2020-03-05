В Одессе в храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) произошла массовая драка. В ней приняли участие священники и прихожане.

Об этом сообщает издание «Трасса Е-95». По его данным, причиной драки послужил давний конфликт между бывшим настоятелем храма, относящим себя к непризнанной УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата), и...