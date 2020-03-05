Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Он отправлен в отставку.
За отставку проголосовало 263 парламентария при необходимых 226 голосах. Генпрокурор назначается и освобождается от должности с согласия Верховной рады.
Рябошапка занимал должность генпрокурора с 29 августа прошлого года.
Как писал NEWS.ru, украинский институт Генпрокуратуры должен перестать существовать, сообщил Рябошапка. В нём останется 1,5 тысячи сотрудников из 2,5 тысячи сотрудников Генпрокуратуры. До сентября текущего года им придётся пройти переаттестацию.
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