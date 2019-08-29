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Деревянная статуя президента США Дональда Трампа появилась на родине его супруги Мелании — в Словении. Её установили в селе в 30 км от столицы страны Любляны.

Восьмиметровая статуя может не понравиться американскому лидеру, отмечает The Washington Post. Трамп представлен в синем костюме с ярким красным галстуком, его взгляд свиреп, а правая рука, пальцы которой сжаты в...