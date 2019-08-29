Верховная рада нового созыва начала работу 29 августа. Открыл первое заседание спикер предыдущего состава Андрей Парубий.
Депутаты принесли присягу на верность Украине, текст которой зачитал старейший парламентарий Юлий Иоффе, и исполнили государственный гимн.
На первом заседании новой Рады присутствовали президент страны Владимир Зеленский, глава правительства Владимир Гройсман и члены кабмина, экс-президенты Украины, а также представители Европарламента, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, сообщает
Ранее News.ru писал, что в первый день работы украинские парламентарии намерены рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Наряду с этим они запланировали обсудить около 60 инициатив, включая снижения численности депутатов на треть.