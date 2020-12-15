Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отмечает РИА Новости, помимо формальной пролонгации, каких-либо иных поправок в закон
Это довольно техническое изменение, но оно поможет нашим представителям продолжать переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, — прокомментировала решение Рады замглавы президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет пролонгирован без включения «формулы Штайнмайера».
«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.