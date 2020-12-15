Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса

https://static.news.ru/photo/3ddefa80-3eba-11eb-9faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Loom press

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечает РИА Новости, помимо формальной пролонгации, каких-либо иных поправок в закон не внесено , несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский обещал подготовить в 2020 году новую редакцию закона.

Это довольно техническое изменение, но оно поможет нашим представителям продолжать переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, — прокомментировала решение Рады замглавы президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет пролонгирован без включения «формулы Штайнмайера».

«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.