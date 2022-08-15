Рада поддержала идею о продлении военного положения на Украине Верховная рада Украины поддержала предложение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней

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Солдаты вооруженных сил Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней, написал 15 августа в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он добавил, что «за» высказались 328 парламентариев.

Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение указа «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации», — написал Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение в стране 24 февраля, в день начала российской военной спецоперации. Тогда он призвал граждан сохранять спокойствие и не паниковать, по возможности оставаться дома. 22 мая Верховная рада продлила на три месяца военное положение на Украине. Депутаты проголосовали за продление срока действия режимов до 23 августа.

12 августа Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации. Ожидается, что закон будет принят в ближайший дни.