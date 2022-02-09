Парламент Словакии принял соглашение о военном сотрудничестве с США

Соглашение о военном сотрудничестве Словакии с США одобрено Национальным советом (парламентом) большинством голосов, документ был подписан сторонами 3 февраля в Вашингтоне, сообщило Словацкое телевидение. Соглашение даёт возможность американской армии использовать авиабазы республики Малацки-Кухиня на западе страны и Слиач в центральной части. Кроме того, армии США даётся право при неоходимости иметь доступ и к другим военным объектам Словакии. При этом словацкие ВС получат финансирование от США в размере не менее $100 млн.

При этом договор активно критикуется внутри страны, единого мнения у жителей на эту тему нет.

Так, в день его подписания граждане республики провели акцию протеста, на улицы Братиславы вышли сотни активистов, они требовали отказаться от планов по размещению в государстве подразделений НАТО. Люди держали в руках плакаты с призывами остановить армию США и «отправить янки домой».

Накануне подписания в парламент Словакии было прислано анонимное письмо для правящей партии «Обычные люди», где было озвучено требование отказаться от планов по данному соглашению — к тексту аноним прикрепил гильзу от оружейного патрона.

Ранее сообщалось, что в ходе открытия внеочередного заседания Национального совета в Братиславе два депутата надругались над флагом Украины. Также с громким заявлением против расширения американского присутствия выступил глава оппозиционной партии государства, который назвал документ «предательским» и повышающим напряжённость в регионе.