Парламент Польши одобрил строительство стены на границе с Белоруссией

Сейм Польши принял закон о строительстве стены на границе с Белоруссией. Она должна будет защитить страну от наплыва мигрантов. Существующее заграждение из колючей проволоки мигранты с лёгкостью преодолевают. Об этом сообщает «France 24».

Строительство стены обойдётся в €353 млн, а сама она протянется на расстояние более 100 километров на восточной границе Европейского союза.

Сообщается, что президент Польши Анджей Дуда намерен максимально быстро подписать закон, одобренный парламентом.

Ранее стало известно, что польские пограничники начали патрулировать границу на самолётах малой авиации. На аппаратах стоят тепловизоры и камеры, фиксирующие передвижение людей и обнаруживающие их в зарослях.

Также сообщалось, что строительство четырёхметрового барьера на границе с Белоруссией начала и Литва. Об этом сообщает портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на компанию EPSO-G, которая возводит конструкцию.

ЕС обвиняет Минск в организации волны мигрантов в ответ на санкции против режима президента Александра Лукашенко за его репрессии против оппонентов.

Накануне в Пограничной страже Польши заявили, что по белорусской стороне границы ездит автомобиль, из которого раздаётся запись плача и криков детей. Кроме того, в сторону польских солдат якобы выстрелили из сигнального пистолета. До этого в Польше уже сообщали о провокациях.