https://static.news.ru/photo/c755af90-219a-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: nslnr.su

Народный совет непризнанной Луганской народной республики принял закон, устанавливающий границы самопровозглашённого государства.

Согласно документу, граница ЛНР идёт по границе Луганской области Украины по состоянию на 2014 год, передаёт ТАСС. Члены парламента единогласно одобрили инициативу.

Новые правила вступят в силу только после их подписания главой страны Леонидом Пасечником.

Как ранее писал NEWS.ru, власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о предстоящем в 2020 году повышении пенсии. Индексация будет произведена уже с 1 января. Там проинформировали, что это стало возможным благодаря росту экономики и бюджетных поступлений.