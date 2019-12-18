Народный совет непризнанной Луганской народной республики принял закон, устанавливающий границы самопровозглашённого государства.
Согласно документу, граница ЛНР идёт по границе Луганской области Украины по состоянию на 2014 год,
Новые правила вступят в силу только после их подписания главой страны Леонидом Пасечником.
Как ранее писал NEWS.ru, власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о предстоящем в 2020 году повышении пенсии. Индексация будет произведена уже с 1 января. Там проинформировали, что это стало возможным благодаря росту экономики и бюджетных поступлений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен