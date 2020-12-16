Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения

https://static.news.ru/photo/f35c9a62-3fae-11eb-8c02-fa163e074e61_660.jpg Зинаида Гречаный Фото: parlament.md

Депутаты парламента Молдавии приняли решение о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения, рассказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

Законопроект о функционировании языков утверждён в финальном чтении, — сказала она.

В поддержку документа высказались 55 депутатов из 101, передаёт РИА Новости.

Конституционный суд республики 4 июня 2018-го признал устаревшим закон о функционировании языков, утверждённый ещё во времена Советского Союза. Постановление гласило, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

Документ подразумевает восстановление этого статуса. Теперь все государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке. Кроме того, власти должны выделить деньги на бесплатные курсы русского языка для представителей других национальностей.

Ранее, как писал NEWS.ru, парламент Молдавии проголосовал против предоставления Соединённым Штатам Америки территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва под строительство нового посольства. Решение о передаче земли приняли прежние власти страны. 3 декабря инициатива об отмене решения о передаче земли прошла сразу два чтения.