Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Парламент Литвы на заседании 14 марта принял резолюцию о признании группы «Вагнер» террористической организацией, передает РИА Новости. В январе этого года ЧВК «Вагнер» была признана Соединенными Штатами транснациональной криминальной организацией, против структур и физических лиц связанных с ней были введены санкции.

В поддержку принятия документа высказалось 117 литовских депутатов — все присутствующие на заседании парламентарии.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», написал в администрацию президента США открытое письмо на имя координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в котором поинтересовался, какое именно преступление совершила ЧВК.

На послание Пригожина ответил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он заявил, что Вашингтон сразу объяснил, в чем причина признания группы «Вагнер» международной преступной организацией. Однако конкретного ответа по поводу того, какое же преступление послужило тому причиной, не дал.