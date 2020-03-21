https://static.news.ru/photo/d772fe32-6c59-11ea-9544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Хорватский сабор временно закрыт из-за того, что здание, в котором трудятся парламентарии, сильно пострадало от землетрясений. Об этом сообщил спикер Гордан Яндрокович.

Повреждения достаточно значительные, на втором этаже появились трещины на стенах, в одном месте разрушена крыша. Сабор прерывает работу, — приводит слова Яндроковича агентство HINA.

По словам спикера, в здании парламента также отключены электричество и газ.

Ранее мэр Загреба Милан Бандич заявил, что власти пока не располагают результатами оценки материального ущерба. По данным местных СМИ, у некоторых домов обрушились фасады, в Загребе пропали электричество и вода. Представитель католического епископата заявил о том, что у южной башни Загребского кафедрального собора «отломился верх».

Как писал NEWS.ru, утром 22 марта в Загребе случилось сильнейшее за 140 лет землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. По последним данным, есть пострадавшие, а жертвой природного катаклизма стал один человек.