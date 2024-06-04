Парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ Спикер парламента Грузии Папуашвили: в стране могут запретить пропаганду ЛГБТ

Фото: Рarliamentary/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons

Парламент Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит пакет инициатив о запрете пропаганды смены пола и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) на рассмотрение парламента, заявил на брифинге спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. По его словам, которые приводит ТАСС, партия намерена внести в конституцию соответствующие поправки.

Сегодня парламентское большинство инициирует пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который состоит из одного основного законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и 18 вытекающих законопроектов, которыми вносятся изменения в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательстве об образовании и так далее, — сообщил сказал Папуашвили.

Инициатива предполагает запрет на регистрацию любых браков, кроме брака мужчины и женщины, а также усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами либо негетеросексуальными лицами, не состоящими в союзе. Запрещена будет и хирургическая операция по смене пола.

Помимо прочего, запреты касаются манифестаций и публичных собраний, которые нацелены на популяризацию темы ЛГБТ. В компаниях нельзя будет оформлять трудовые соглашения, согласно которым обязательствами игнорируется биологический пол сотрудника. Папуашвили отметил, что День святости семьи 17 мая будет объявлен выходным днем. Поправки парламентарии планируют принять в первом чтении в июне и во время осенней сессии — во втором и третьем чтениях.

Ранее глава комитета ГД РФ по безопасности Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола. По его словам, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол.