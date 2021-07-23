Парламент Франции принял законопроект о санитарных пропусках

Законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников от COVID-19 принял парламент Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на понедельник, 26 июля, заклнопроект был рассмотрен смешанной парламентской комиссией. В результате за принятие документа выскзались 156 парламентариев, против проголосовали 60. Ещё 14 человек воздержались.

Принятый документ несколько отличается от первоначального варианта. Так, в нём не предусматривается увольнения людей, которые не стали вакцинироваться от коронавируса из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков продолжить функционировать лишь в том случае, если за это проголосоует парламент. Кроме того, пропуска не станут требовать в торговых центрах, они понадобятся только в кафе и ресторанах на их территории.

Документ предполагает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми. Также предусматривается введение санитарных пропусков, в которых будет содержаться информация о вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус, либо доказательство перенесённого заболевания, в кафе, ресторанах, медицинских учреждениях, самолётах и поездах дальнего следования, начиная с августа.

Что касается изменений в документе, то из него были исключены террасы заведений общепита с точки зрения требования наличия пропуска. Также подростки 16-17 лет смогут вакцинироваться самостоятельно, без согласия родителей.

С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

Ранее в ряде городов Франции прошли акции против введения санитарных пропусков. Сообщалось, что в этой связи поправки к законопроекту президента Франции Эммануэля Макрона о введении COVID-пропусков приняла верхняя палата национального парламента.