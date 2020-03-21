https://static.news.ru/photo/4c40a3a6-6c26-11ea-979e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/Global Look Press

Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного положения. Он предполагает активацию особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемий коронавируса.

Правительство сможет ограничивать свободу передвижения, в том числе за счёт введения массового режима самоизоляции на протяжении двух месяцев. Также правительство получит право вводить специальные декреты без консультаций с парламентом, которые будут касаться различной поддержки предприятий. Планируется перенести второй тур муниципальных выборов.

Штрафы за нарушение самоизоляции могут быть увеличены. За повторное нарушение предлагается штрафовать на €1,5 тысячи. Если гражданин нарушит карантин четыре раза в течение месяца, то за четвёртое нарушение он заплатит €3,7 тысячи, ему также будет грозить до шести месяцев тюрьмы в том случае, если законопроект примут. Сенат Франции рассмотрит документ в воскресенье.

NEWS.ru писал, что более 600 французских медиков подали иск против главы правительства страны Эдуарда Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен. Врачи считают, что чиновники не осознавали серьёзность вспышки коронавируса и не сделали ничего для замедления эпидемии в стране. Медики объединились в группу «С19».

Во Франции коронавирусом заразились 14 485 человек, умерли — 562, поправились — 12. Всего в мире зарегистрировано 310 882 заболевших, умерли — 13 173, поправились — 95 129 человек. В России — 306 случаев заражения.