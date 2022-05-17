Парламент Финляндии завершил дебаты по докладу о вступлении в НАТО В парламенте Финляндии дебаты по вступлению в НАТО длились более 14 часов

Премьер-министр Санна Марин выступает на пленарном заседании финского парламента в Хельсинки / Фото IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Парламент Финляндии завершил дебаты по докладу о вступлении страны в НАТО. Дебаты проходили 16 мая и продлились более 14 часов, сообщается на сайте законодательного органа.

Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей. По окончании дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам, — отмечается в сообщении.

Комитет по иностранным делам 17 мая должен подготовить ответ на доклад правительства. Его также ожидают обсуждения, на которых депутаты имеют возможность внести встречные предложения. Если они последуют, вопрос вынесут на голосование. После обсуждений в парламенте вопрос вернут в правительство, и уже оно вынесет предложение, которое потребуют одобрения президента страны.

Ранее стало известно, что США, выражая поддержку Финляндии и Швеции в стремлении стать членами НАТО, загоняют их в капкан. После того, как две скандинавские страны окажутся в Альянсе, это позволит Вашингтону на их территории разместить стратегические вооружения, которые направят против Москвы, сообщает китайская Global Times.