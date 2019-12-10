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Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в парламент законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Политик подчеркнул, что у данного документа нет «ничего общего с защитой и развитием украинского языка».

Закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и...