Санна Марин Санна Марин Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Первый заместитель председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Финляндии Санна Марин избрана новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.

Официально её назначение утвердит сегодня, 10 декабря, президент Финляндии Саули Ниинистё. В поддержку кандидатуры Марин высказались 99 депутатов парламента страны, против — 70.

Предыдущий премьер-министр Антти Ринне подал в отставку на фоне резонансной забастовки почтовых работников. 3 декабря, как сообщал NEWS.ru, отставку принял президент Финляндии Саули Ниинистё.

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