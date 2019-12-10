Первый заместитель председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Финляндии Санна Марин избрана новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.
Официально её назначение утвердит сегодня, 10 декабря, президент Финляндии Саули Ниинистё. В поддержку кандидатуры Марин высказались 99 депутатов парламента страны, против — 70.
Предыдущий премьер-министр Антти Ринне подал в отставку на фоне резонансной забастовки почтовых работников. 3 декабря, как сообщал NEWS.ru, отставку принял президент Финляндии Саули Ниинистё.
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