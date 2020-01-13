https://static.news.ru/photo/9a67d69a-361a-11ea-89f0-fa163e074e61_660.jpg Хенн Пыллуаас Фото: hennpolluaas/twitter.com

Комиссия по иностранным делам эстонского парламента посоветовала спикеру Хенну Пыллуаасу отделять личное мнение от позиции ведомства в отношении пограничного договора с Россией. Чиновник во время своих выступлений раскритиковал коллег, одобряющих ратификацию документа, и заявил, что они «угодничают РФ».

Зампредседателя комиссии Марко Михкельсон считает недопустимым, что спикер не руководствуется ранее принятыми решениями и в высказываниях отстаивает личную точку зрения и своей Консервативной народной партии таким образом, что их можно воспринимать как политику всего парламента, пишет «Интерфакс».

Речь идёт о соглашении, которое было заключено между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. Согласно нему, Таллину передавалась узкая полоса вдоль восточного берега реки Нарвы, включая Ивангород. Эта территория также известна как Эстонская Ингерманландия. Кроме того, из состава Псковской губернии выделялись для передачи Эстонии Печорский уезд с городом Печоры и юго-западное побережье Псковского озера почти до устья реки Великая, включая город Изборск.

С точки зрения России, Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году. Эстонское правительство считает договор действующим, так как он до сих пор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

18 мая 2005 года Россия и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам. 20 июня 2005 года парламент Эстонии ратифицировал их, в одностороннем порядке внеся в преамбулу закона о ратификации упоминание о договоре 1920 года. В Москве посчитали это неприемлемым. РФ отозвала свою подпись.

18 февраля 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его эстонский коллега Урмас Паэт подписали новый договор о границе. В нём зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. Этот документ и отказывается ратифицировать парламент прибалтийской республики.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что выступает в целом за ратификацию пограничного договора с Россией, но считает, что в ближайшие годы она вряд ли возможна, писал NEWS.ru.