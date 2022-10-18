Парламент Эстонии признал Россию государством - спонсором терроризма

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Рийгикогу (парламент Эстонии) принял заявление, в котором осуждает присоединение новых территорий к России и объявляет российский режим террористическим, сообщается на сайте парламента. За принятие заявления проголосовали 88 депутатов, которые также призывают международное сообщество принять аналогичные декларации.

Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор, — сообщается в заявлении.

9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством, спонсирующим терроризм, заявил советник правкомиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаров. Политик в своем Twitter-аккаунте выложил пост, в котором написал, что конгрессмен Стив Коэн наряду со своими коллегами Линдси Грэм и Тедом Лью признали бы действия РФ на Украине «геноцидом».

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что добавление России в список стран — спонсоров терроризма может привести к нежелательным и «вредным» последствиям.