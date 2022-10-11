Парламент Эстонии предложил признать Россию страной — спонсором терроризма

Фото: Eero Vabamägi via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

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В эстонском парламенте представили проект резолюции с осуждением действий России на Украине, сообщила пресс-служба законодательного органа балтийской республики. В рамках резолюции также предлагается признать РФ страной — спонсором терроризма и лишить ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, парламент Эстонии объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации, — указано в проекте.

9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством, спонсирующим терроризм, заявил советник правкомиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаров. Политик в своем Twitter-аккаунте выложил пост, в котором написал, что конгрессмен Стив Коэн наряду со своими коллегами Линдси Грэм и Тедом Лью признали бы действия РФ на Украине «геноцидом».

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что добавление России в список стран — спонсоров терроризма может привести к нежелательным и «вредным» последствиям.