https://static.news.ru/photo/9a12d718-d3d1-11e9-95f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Peinar/fotoarhiiv.riigikogu.ee

Оппозиционная эстонская Партия реформ предложила очередную инициативу по упразднению русскоязычного образования. Дискуссия вокруг этой идеи в парламенте страны окончилась отказом поддержать проект со стороны большинства депутатов.

Авторы инициативы планировали перейти на эстоноязычную систему образования уже с 1 сентября 2020 года. Лидеры партии уверены, что инициатива будет выгодна ученикам русских школ, так как исключит разделение детей на «параллельные миры» на основе разных языков.

Однако, по мнению парламентского большинства, инициатива является недоработанной. Например, проведение реформы в столь короткие сроки может нанести больше вреда, чем пользы, так как невозможно найти нужные учебные материалы и учителей, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что новый мэр Риги Олег Буров прокомментировал предложение националистической партии «Всё Латвии» запретить в стране обучение в детских садах не на государственном языке. Он подчеркнул, что детям необходим родной язык, поэтому билингвальное обучение — на русском и латышском — является на сегодняшний день идеальным вариантом.