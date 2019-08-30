https://static.news.ru/photo/16f4b946-cb07-11e9-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Roge/Global Look Press

Депутаты эстонского парламента на внеочередном заседании рассматривают вопрос о вынесении вотума недоверия главе правительства Юри Ратасу.

Инициатива принадлежит членам Партии реформ, которых поддерживают парламентарии от Социал-демократической партии и внефракционный депутат Раймонд Кальюлайд. В общей сложности за выражение недоверия премьеру выступают 45 человек. Вотум будет вынесен, если за него проголосует 51 парламентарий из 101.

Депутаты обвиняют премьера в том, что он не смог сформировать кабмин, который бы обеспечил достойное управление страной и её дальнейшее развитие. Вместо этого правительство под руководством Ратаса занимается нападками на различные группы в обществе и способствует его расколу, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Ратас раскритиковал главу МВД Марта Хельме за высказывания об участниках движения по восстановлению независимости в республике в 1987–1991 годах.