Депутаты эстонского парламента на внеочередном заседании рассматривают вопрос о вынесении вотума недоверия главе правительства Юри Ратасу.
Инициатива принадлежит членам Партии реформ, которых поддерживают парламентарии от Социал-демократической партии и внефракционный депутат Раймонд Кальюлайд. В общей сложности за выражение недоверия премьеру выступают 45 человек. Вотум будет вынесен, если за него проголосует 51 парламентарий из 101.
Депутаты обвиняют премьера в том, что он не смог сформировать кабмин, который бы обеспечил достойное управление страной и её дальнейшее развитие. Вместо этого правительство под руководством Ратаса занимается нападками на различные группы в обществе и способствует его расколу, сообщает
Ранее News.ru писал, что Ратас раскритиковал главу МВД Марта Хельме за высказывания об участниках движения по восстановлению независимости в республике в 1987–1991 годах.