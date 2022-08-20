Парламент Черногории вынес вотум недоверия кабинету министров

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Депутаты скупщины Черногории большинством голосов проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Отмечается, что действующий премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства. Основная причина этого решения в том, что бывшая правившая Демократическая партия социалистов (ДПС) обвинила руководство страны в неисполнении своих обязательств по приближению к членству страны в ЕС, пишут «Известия».

За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, один воздержался, — сказано в публикации.

Абазович в свою очередь заявил, что страной 30 лет управляют организованная преступность и наркокартели.

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что Германию ждёт социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего. Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза.