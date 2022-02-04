Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства

Депутаты парламента (Скупщины) Черногории большинством голосов выразили недоверие правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем. Трансляция заседания велась на сайте законодательного собрания страны. Таким образом, многомесячные разногласия внутри правящего большинства достигли пика.

В четверг, 3 февраля, депутаты должны были проголосовать по поводу смены вице-премьера и лидера движения URA Дритана Абазовича, ранее предложившего провести вотум доверия правительству и сформировать новый кабинет министров, однако не собрали кворум. 4 февраля депутаты обсуждали доверие правительству. При этом премьер-министр Здравко Кривокапич и большинство министров не явились на заседание.

Голосование по доверию правительству проходило в открытом режиме, депутаты по одному отвечали, выступают ли они за или против выражения недоверия кабмину.

В результате проголосовали 54 из 81 депутата. За недоверия высказались 43 парламентария, против — 11.

Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории, — сообщил председатель законодательного собрания Алекса Бечич.

По конституции страны теперь должна быть назначена дата досрочных выборов, по законным срокам они пройдут в мае. До этого нынешний кабмин останется работать для подготовки голосования.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер назвал ряд стран НАТО, «бесполезных» с военной точки зрения. В их числе Албания, Словения, Черногория и Северная Македония.