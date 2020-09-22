Парламент Чехии запретил цирки с животными

Власти Чехии вышли на финишную прямую на пути к запрету цирков с животными. Необходимые для этого поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента. Правда, отказ от номеров с участием представителей дикой фауны будет происходить постепенно.
Действовавший до сих пор закон запрещал использование особей некоторых видов животных, родившихся после 2004 года. Это обезьяны, носороги, бегемоты, жирафы, ластоногие и китообразные, за исключением дельфинов. Теперь запрет на дрессировку коснётся новорождённых особей всех без исключения видов диких животных.
Утверждённый запрет будет действовать с 2022 года,
Два года назад в ходе национального опроса 74% жителей Чехии выступили за изменение законодательства, призванные прекратить использование животных в цирках. Принять новые нормы депутатам ранее в 2020 году также рекомендовала чешская ассоциация ветеринарных врачей, которые занимаются лечением животных в дикой природе и зоопарках.
Запрет на использование диких животных в цирках — мировая тенденция. По данным «Интерфакса», она
Ранее NEWS.ruy писал, что в России снизилась численность зрителей на цирковых представлениях. Произошло это на фоне роста популярности театральных мероприятий, билеты на которые часто даже дороже.
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