Парламент Чехии запретил цирки с животными

https://static.news.ru/photo/0199e2ec-fcd4-11ea-b79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ursula Düren/dpa/Global Look Press

Власти Чехии вышли на финишную прямую на пути к запрету цирков с животными. Необходимые для этого поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента. Правда, отказ от номеров с участием представителей дикой фауны будет происходить постепенно.

Действовавший до сих пор закон запрещал использование особей некоторых видов животных, родившихся после 2004 года. Это обезьяны, носороги, бегемоты, жирафы, ластоногие и китообразные, за исключением дельфинов. Теперь запрет на дрессировку коснётся новорождённых особей всех без исключения видов диких животных.

Утверждённый запрет будет действовать с 2022 года, передаёт Ekolist. Он вступит в силу в случае одобрения со стороны сената и президента, однако в том, что они новые нормы согласуют, сомнений практически ни у кого нет.

Два года назад в ходе национального опроса 74% жителей Чехии выступили за изменение законодательства, призванные прекратить использование животных в цирках. Принять новые нормы депутатам ранее в 2020 году также рекомендовала чешская ассоциация ветеринарных врачей, которые занимаются лечением животных в дикой природе и зоопарках.

Запрет на использование диких животных в цирках — мировая тенденция. По данным «Интерфакса», она охватывает уже более 50 стран, включая 15 европейских государств.

Ранее NEWS.ruy писал, что в России снизилась численность зрителей на цирковых представлениях. Произошло это на фоне роста популярности театральных мероприятий, билеты на которые часто даже дороже.