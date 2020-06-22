Парижский Disneyland откроется 15 июля

https://static.news.ru/photo/c6c415e2-b49a-11ea-85e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: DisneylandParis/facebook.com

Парижский парк развлечений Disneyland возобновит работу с 15 июля. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт в течение четырёх месяцев.

Disneyland Paris объявляет об открытии Parc Disneyland и Parc Walt Disney Studios, а также отеля Disney"s Newport Bay Club и Disney Village с 15 июля, — цитирует РИА Новости сообщение парка.

Руководство Disneyland пообещало также, что в течение следующих месяцев откроются и другие отели из числа окружающих парки.

Для недопущения распространения коронавируса, на территории парков будут применяться строгие меры безопасности. В частности, билеты можно приобретать только онлайн, а парад героев Disney и ночное шоу с иллюминацией пока проводиться не будут. Также любителям аттракционов временно откажут в услуге Fastpass, помогающей избежать очередей. Исключены также традиционное общение детей с аниматорами и услуги по нанесению грима. Кроме того, посетителей аттракционов, шоу и ресторанов обяжут соблюдать социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, тематические парки компании The Walt Disney Company в американском штате Калифорния закрылись с 14 марта, в штате Флорида и под Парижем — с 15 марта. Ранее из-за вспышки COVID-19 были закрыты парки развлечений компании, расположенные в Гонконге, Токио и Шанхае.

В феврале компания Disney оценила свои потери от последствий вспышки коронавируса нового типа в $175 млн. Финансовый директор компании Кристин Маккарти пояснила, что на Китайский Новый год, когда посещаемость парков развлечений должна быть высокой, как и загруженность, два парка, в Шанхае и Гонконге, были закрыты.