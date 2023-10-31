Парижская полиция открыла огонь по женщине в мусульманской одежде BFMTV: в метро Парижа полиция открыла огонь по женщине из-за угроз окружающим

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В парижском метро полиция открыла огонь по женщине в мусульманской одежде, передает французский канал BFMTV. По данным журналистов, она выкрикивала угрозы в адрес окружающих и пропагандировала терроризм.

О нарушающей порядок женщине правоохранителям сообщили несколько пассажиров подземки. Прибывшие силовики изолировали неизвестную на станции «Библиотека Франсуа Миттерана», предварительно эвакуировав других людей.

Отмечается, что женщина в парандже отказывалась подчиняться полиции и угрожала взорвать себя. Опасаясь за свою безопасность, жандармы открыли по ней огонь. Женщина получила серьезное ранение в живот и была госпитализирована в критическом состоянии, угрожающем ее жизни. Взрывчатки при ней не обнаружили.

Во Франции действует максимальный уровень безопасности из-за угрозы терроризма. Его ввели после убийства школьного учителя в городе Аррас исламистом чеченского происхождения, а также на фоне эскалации в секторе Газа.

Позже глава МВД Франции Жерар Дарманен объявил о планах выслать из страны 39 россиян, которых подозревают в приверженности радикальному исламу. Для этого власти РФ должны дать согласие, что примут их. Пока над подозреваемыми установлен «самый строгий контроль».