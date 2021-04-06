Париж заявил об отсутствии французских ВМС в районе прокладки СП-2

https://static.news.ru/photo/76a9cbe6-96fe-11eb-91db-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Корабли ВМС Франции не присутствуют в районе строительства газопровода «Северный поток — 2», заявили журналистам в Главном штабе ВС республики.

В зоне прокладки газопровода в настоящее время нет французских военных кораблей. Мы не можем сообщить вам о наличии кораблей других стран, — цитирует ведомство РИА Новости.

Несколько дней назад в компании-операторе прокладки СП-2 Nord Stream 2 AG рассказали о повышенной активности зарубежных кораблей. Предприятие сочло подобные действия провокацией и угрозой для завершения проекта.

В свою очередь читатели польского издания Interia высмеяли боевые корабли, оказавшиеся в районе СП-2. Юзеры отметили, что флот их страны скорее подходит для рыбалки, нежели для реальной угрозы. Так пользователи высказали изрядную долю сарказма после сообщений о том, что польский флот мешает реализации СП-2.

Магистраль «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа обязана противостоять санкциям США против газопровода «Северный поток — 2» ради защиты экономических интересов ЕС. Об этом заявила член Европарламента от Франции Матильда Андруэ. Она подчеркнула, что в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено ужесточение рестрикций против компаний, которые задействованы в реализации проекта.