Вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри заявила телеканалу CNEWS, что в городской администрации создали рабочую группу по «сосуществованию» с крысами. По словам заместителя главы французской столицы, решение позволит выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в городе грызунов.
Группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы жизнь парижан не была невыносимой, — сказала Суйри.
Она при этом подчеркнула, что перед группой также будет стоять задача по борьбе с «распространением крыс». По ее словам, для этого будут закуплены тысячи новых мусорных контейнеров и установлены ловушки с ядом. Замглавы Парижа при этом добавила, что грызуны «не представляют проблемы для общественного здоровья».
В феврале в одном из магазинов сети «Дикси» объявили охоту на крыс после нападения на сотрудника. В торговой точке усилили санитарный контроль, а также провели ранее запланированные ремонтные работы. На территории магазина было обнаружено скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака.