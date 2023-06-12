Париж «сдали» крысам CNEWS: мэрия Парижа создала рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри заявила телеканалу CNEWS, что в городской администрации создали рабочую группу по «сосуществованию» с крысами. По словам заместителя главы французской столицы, решение позволит выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в городе грызунов.

Группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы жизнь парижан не была невыносимой, — сказала Суйри.

Она при этом подчеркнула, что перед группой также будет стоять задача по борьбе с «распространением крыс». По ее словам, для этого будут закуплены тысячи новых мусорных контейнеров и установлены ловушки с ядом. Замглавы Парижа при этом добавила, что грызуны «не представляют проблемы для общественного здоровья».

В феврале в одном из магазинов сети «Дикси» объявили охоту на крыс после нападения на сотрудника. В торговой точке усилили санитарный контроль, а также провели ранее запланированные ремонтные работы. На территории магазина было обнаружено скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака.