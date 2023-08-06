Париж рассчитывает на новый этап консультаций по Украине до саммита G20

Новые консультации по конфликту на Украине могут пройти до саммита G20, которые состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, сообщает Bloomberg со ссылкой высокопоставленного источника МИД Франции. Дипломат выразил надежду, что новый раунд переговоров состоится до встречи лидеров Группы двадцати.

При этом, по словам представителя МИД Франции ни одна из стран глобального Юга не потребовала присутствия российской стороны на следующей встрече по украинскому конфликту. Чиновник добавил, что КНР в свою очередь выбрала «конструктивный подход» на переговорах и настаивает на режиме прекращения огня.

Ранее Саудовская Аравия вместе с рядом стран выдвинула на встрече по украинскому урегулированию в Джидде собственный мирный план. Представители ближневосточной страны предложили прекратить огонь, признать целостность Украины и начать процесс обмена пленными под наблюдением ООН. Саудовская Аравия также проинформировала Россию о ходе переговоров.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что без участия России, учета текущих и исторических реалий переговоры по ситуации на Украине в Джидде не имеют смысла. По его словам, тот посредник, который будет готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, все прочие — никаких.