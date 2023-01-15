Париж проведет референдум о запрете свободной аренды самокатов

Фото: Edith Geuppert/dpa

Мэрия Парижа в апреле этого года намерена провести референдум о запрете свободной аренды самокатов. Об этом сообщила в интервью газете Le Parisien мэр французской столицы Анн Идальго. Она также рассказала о намерении ввести правила для велосипедистов и мопедов.

Свободное движение самокатов — это настоящая проблема. В голосовании, которое будет организовано 2 апреля, я задам вопрос парижанам, чтобы понять, чего они хотят. Им нужно будет ответить на простой вопрос: нужно ли оставить самокаты в свободной аренде? На мой взгляд, это надо прекратить, — заявила Идальго.

По ее словам, движение на улицах города, в котором принимают участие одновременно автомобили, мопеды, велосипеды и самокаты, стало чрезмерно хаотичным, в связи с чем требуется новый свод регулирующих правил. При этом самым незащищенным на сегодняшний день остается пешеход, отметила Идальго.

На улицах бардак. Нам необходим «кодекс улиц», чтобы понимать, как себя вести и как полиции наказывать тех, кто не соблюдает правила, — заявила мэр.

Новый кодекс, по ее словам, будет представлен в июне 2023 года.

Также Идальго рассказала о том, что в текущем году в Париже будут созданы еще 45 километров велодорожек.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе совместного совещания с Советом по правам человека предложила ограничить скорость электросамокатов для детей. Правозащитница настояла на том, чтобы установить в таких случаях максимальную скорость в 20 км/ч.

В октябре правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Тогда они получили особый статус средств индивидуальной мобильности: сейчас перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.