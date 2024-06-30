Париж «преобразился» в ожидании погромов после выборов РИА Новости: витрины магазинов в Париже закрывают фанерой из-за выборов

На крупных торговых улицах Парижа владельцы магазинов стали закрывать витрины фанерными щитами, сообщает корреспондент РИА Новости. По его данным, бизнесмены опасаются беспорядков, которые могут начаться по итогам первого тура парламентских выборов во Франции.

Рабочие, которые устанавливали защиту на магазин Zara, сообщили журналисту, что владельцы торговой точки таким способом надеются защитить имущество от возможных погромов. На представленных агентством кадрах видно, что на центральных улицах французской столицы глянцевые витрины уже частично перекрыты досками.

Итоги первого тура будут объявлены после закрытия последних участков в 21:00 мск. Согласно французскому избирательному законодательству, строго запрещено публиковать данные об экзитполах или любые другие прогнозы до завершения голосования. Нарушение этого правила может повлечь штраф в размере до €75 тысяч.

Внеочередные парламентские выборы во Франции начались в воскресенье утром. В 08:00 граждане пришли на избирательные участки. Французы выберут 577 парламентариев, которые будут занимать свои посты в течение пяти лет.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования проходит 30 июня, второй назначен на 7 июля.