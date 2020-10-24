Париж осудил Эрдогана за «клеветническую пропаганду» против Макрона

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг осуждению оскорбления руководства Турции в адрес президента европейской страны Эммануэля Макрона и «клеветническую пропаганду» против Парижа.

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган посоветовал коллеге из Пятой республики «лечить психику» после идеи Макрона о «просвещённом исламе». По мнению Анкары, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

К отсутствию каких-либо официальных слов осуждения или сочувствия со стороны властей Турции после теракта в Конфлан-Сент-Онорин в последнее время прибавились ненависть и клевета против Франции, свидетельствующие о попытке разжечь ненависть против нас и внутри нас, а также прямые оскорбления в адрес президента республики [Эммануэля Макрона], выраженные на самом высоком уровне турецкого государства, — передаёт официальный Twitter главы МИД Франции.

Ранее Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал операцию полиции Германии в мечети Мевляна в Берлине. По его словам, «европейский фашизм перешёл в новую фазу». Он уверен, что подобные действия могут разрушить Европу изнутри. 14 октября в берлинской мечети Мевляна прошла спецоперация полиции Германии. Примерно 150 силовиков ходили в ботинках по молитвенным коврикам.