Париж отреагировал на сообщения о гибели французских наемников в Харькове AFP: Париж заявил об отсутствии французских наемников на Украине

Фото: МО Украины

Наемники из Франции не принимают участие в боевых действиях на территории Украины, сообщили представители МИД республики, комментируя агентству AFP удар российских сил по пункту дислокации иностранных бойцов в Харькове. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что французских наемников нет и в других странах.

У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей, — сказали дипломаты.

Накануне посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после российского удара по иностранным наемникам в Харькове. Как заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, среди комбатантов были десятки французских граждан.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что среди ликвидированных при ударе ВС РФ наемников в Харькове были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он отметил, что это были иностранцы, а также указал, что на улице, где находилось пораженное здание, расположен и военкомат.

Следственный комитет России ранее предъявил новые заочные обвинения 68 иностранным гражданам, которые участвуют в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины. По информации СК, большинство из них являются представителями США, Грузии, Израиля, Великобритании, Канады, Германии, Латвии и Литвы. Всего уголовные дела возбуждены против 591 иностранного гражданина.