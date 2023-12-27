Париж объявил двух сотрудников посольства Азербайджана персонами нон грата

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Посольство Азербайджана в Париже

Двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже объявили персонами нон грата, сообщила пресс-служба МИД Франции. Такое решение приняли в ответ на аналогичный шаг со стороны Баку в отношении французских дипломатов, пояснили в дипведомстве.

Франция категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана, — заявили во французском МИД.

Во внешнеполитическое ведомство европейской страны была вызвана посол Азербайджана Лейла Абдуллаева. Ей передали уведомление о решении по высылке дипломатов.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку нежелательными персонами. Им предписано в течение двух суток покинуть азербайджанскую территорию. Соответствующая нота была вручена главе французского диппредставительства.

В конце ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция не только дестабилизирует свои прошлые колонии, но и поощряет сепаратистов и вооружает Армению. По его словам, таким образом французское руководство готовит почву для развязывания новой войны на Южном Кавказе.