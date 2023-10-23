Париж обвинил Москву в «психозе» французов из-за нашествия клопов

Французская разведка рассматривает роль российских СМИ в «психозе» жителей страны из-за нашествия постельных клопов, сообщает телерадиокомпания BFM TV. Как отмечается, медиа в России «подпитывали» тему и опубликовали несколько недостоверных статей на эту тему. Это, по мнению спецслужб, могло привести к истерии в обществе.

При этом авторы репортажа отмечают, что в профсоюз специалистов по дезинсекции обращались за комментариями по поводу нашествия насекомых BBC, New York Times, СМИ из Европы. Францию как зараженное государство представляли СМИ во всем мире. Их разведка в росте истерики во французском обществе не обвиняет.

Что касается причин появления насекомых, то в этом Россию не обвиняют. Уточняется, что регулярный рост числа этих вредителей наблюдается уже более 20 лет.

Ранее глава Минздрава Франции Орельян Руссо призвал жителей Парижа не впадать в панику из-за нашествия постельных клопов. По его словам, проблем с насекомыми в стране нет. Также он попросил граждан не обращаться в дорогостоящие компании, которые специализируются на избавлении от насекомых и просят за услугу по €2—3 тысячи. Тем не менее министр пообещал, что правительство ограничит эти тарифы для отдельных организаций, занимающихся дезинфекцией.