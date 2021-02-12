Париж надеется на включение вакцины РФ в мировой механизм борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a5e7f04-6ec5-11eb-9c41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Франции Эммануэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из РФ и КНР от нового коронавируса в международный механизм борьбы с пандемией. По его словам, надо только дождаться регистрации препаратов Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Политик добавил, что необходимо расширить гражданам доступ к средствам диагностики и лечения от COVID-19. Президент считает, что сейчас идёт настоящая гонка со временем, действия мирового сообщества должны быть как можно более оперативными, передаёт газета Le Journal du dimanche.

Сейчас мы ведём борьбу с вариантами [коронавируса], это настоящая гонка со временем. <...> Без быстрых эффективных международных действий мы рискуем упустить [распространение] вируса, — отметил Макрон.

По данным издания, на следующей неделе политик проведёт консультации по вопросу противодействия пандемии. 19 февраля 2021 года руководитель Франции планирует представить итоги данных совещаний во время виртуального саммита государств «Группы семи».

Закрытие границ не так эффективно в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лучше организовать вакцинацию, считает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Она добавила, что если кто-нибудь из производителей препаратов, имеющий сертификацию в ЕС, запланирует улучшить свои продукты для противостояния новым штаммам, то его освободят от части процедур по сертификации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии получила одобрение первая вакцина от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны согласовало применение американского препарата Pfizer. Ожидается, что вакцинация в Японии начнётся 17 февраля и будет проведена в несколько этапов.