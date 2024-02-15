Париж и Киев планируют заключить новый договор Макрон и Зеленский планируют подписать новое соглашение о безопасности

Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ближайшее время могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, рассказал французский лидер во время пресс-конференции. Париж продолжает сотрудничать с европейскими и британскими партнерами.

Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Оно содержит элементы гарантий [безопасности], — сказал Макрон.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что вероятной причиной отказа президента Франции Эммануэля Макрона от визита в Киев могла стать не потенциальная угроза безопасности, а попытка взять паузу до принятия в США решения по предоставлению нового пакета военной помощи Украине.

Также France 24 сообщил в Twitter (X), что власти Украины планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Телеканал показал скриншоты переписки источника, якобы близкого к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному о возможном покушении.