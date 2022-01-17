Париж и Берлин призвали к полному выполнению Минских соглашений

Париж и Берлин считают выполнение Минских соглашений единственным путём решения конфликта в Донбассе, заявил посол Франции в России Пьер Леви. По его словам, обе страны направляют усилия для этого в рамках «нормандского формата», сообщает РИА Новости.

Франция и Германия направляют свои усилия в рамках «нормандского формата» на полное их выполнение, они остаются единственной базой для решения конфликта в Донбассе, — сказал он во время брифинга, посвящённого председательству Франции в Совете Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна передала внешнеполитическим советникам лидеров ФРГ и Франции подробную информацию об имплементации сторонами минских договорённостей и решений последнего саммита. Он также подчеркнул, что Киев готов предметно договариваться по теме урегулирования конфликта в Донбассе на новом саммите в «нормандском формате».

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).