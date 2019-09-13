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Франция, Германия, Великобритания и Евросоюз выразили глубокую обеспокоенность установкой Ираном усовершенствованных центрифуг для обогащения урана в Натанзе. Представители сторон призвали Тегеран вернуться к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Министры трёх стран и верховный представитель ЕС заявили, что поддерживают диалог, а также отметили необходимость дипломатических усилий для деэскалации.

Стороны также подчеркнули, что опасаются дальнейшего развала СВПД из-за давления введённых США в 2018 году санкций и принятых Ираном решений отказаться от выполнения ключевых положений договора, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили запуск центрифуг нового поколения на ядерном объекте Ирана в Натанзе. По предварительным данным, Тегеран использует 22 установки типа IR-4, одну типа IR-5, 30 типа IR-6 и три IR-6s.