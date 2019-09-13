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Франция, Германия, Великобритания и Евросоюз выразили глубокую обеспокоенность установкой Ираном усовершенствованных центрифуг для обогащения урана в Натанзе. Представители сторон призвали Тегеран вернуться к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Министры трёх стран и верховный представитель ЕС заявили, что поддерживают диалог, а также отметили необходимость дипломатических усилий для деэскалации.

Стороны также подчеркнули, что опасаются дальнейшего развала СВПД из-за давления введённых США в 2018 году санкций и принятых Ираном решений отказаться от выполнения ключевых положений договора, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили запуск центрифуг нового поколения на ядерном объекте Ирана в Натанзе. По предварительным данным, Тегеран использует 22 установки типа IR-4, одну типа IR-5, 30 типа IR-6 и три IR-6s.

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